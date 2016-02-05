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Gonca Vuslateri, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından beraat etti

Gonca Vuslateri hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti

05 Şubat 2016 12:42

Gonca Vuslateri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davadan beraat etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, önceki gün görülen davada Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Can,  Vuslateri’nin Erdoğan hakkındaki Twitter paylaşımları nedeniyle 1 yıldan 2 yıla kadar hapsini istedi.

Başbakan Erdoğan’ın parti grubu konuşmasının haber kanallarında canlı yayınlanması üzerine ‘Çıktı yine tipini ....ğim’ yazan ardından da bu tweet’i silen oyuncunun avukatı Özer Köseoğlu, suçlamayı reddetti.

Köseoğlu, müvekkilinin komedi oyuncusu olduğunu belirtip bir mizah dergisinde yer alan karikatürü paylaştığını ifade etti. Mahkeme, Vuslateri’nin beraatına karar verdi.

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