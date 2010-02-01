Gömülürken tabutunu tıklattı...

T24- Çin’in orta kesiminde bulunan Hubey eyaletinde, öldü sanılarak cenaze töreni düzenlenen kadın, gömülmek üzereyken tabutu tıklatarak yaşadığını duyurdu ve yakınlarını korkuyla karışık sevindirdi.







Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, 60 yaşındaki Hou soyadlı kadının belirgin bir sağlık problemi olmadığı, küçük bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmesinin ardından ansızın "hayatını kaybettiği" bildirildi.

Hastanede acil müdahale edildiğini, ancak kadının bedeninin soğuk ve kaskatı kesilmesinin ardından öldüğü sanılarak, yakınlarının cenaze ve defin işlemlerine başladığı kaydedildi.

Hou’nun oğlu ve kızı, annelerinin cenaze töreni sırasında tabutun içinden gelen tıklama sesi üzerine, kapağı kaldırdıklarını ve annelerinin onlara şaşkınlıkla baktığını söyledi.

Hou’nun "ölümünün" aslında rahatsızlığının bir belirtisi olduğunu kaydeden doktor Lan Yamin, bu rahatsızlığın belirtilerinin zayıf nefes alıp verme ve çok hafif kalp atışı olduğunu aktardı.