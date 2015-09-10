Gömülü Lenin heykeli, 25 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı

Berlin Friedrichshain'deki Lenin Meydanı'nda bulunan 19 metre yüksekliğindeki heykel, iki Almanya'nın birleşmesinin ardından 1991 yılında yaklaşık 130 parçaya ayrılarak ormana gömülmüştü. Berlin'in güneydoğusundaki bir ormana gömülen heykelin baş kısmı vinçle çıkartıldı. Heykelin diğer parçaları çıkarılmadı.

Spandau Hisar Müzesi (Zitadelle Spandau) heykelin baş kısmını, kent tarihini anlatan kalıcı bir sergide sergilemek üzere tekrar gün yüzüne çıkardı. Heykelin baş kısmı 1,70 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 3,5 ton ağırlığında.

'Elveda Lenin!'

Rus heykeltraş Nikolai Tomsky'nin imzasını taşıyan heykel 1970’te Doğu Berlin’de dönemin Lenin Meydanı’na (günümüzde Birleşmiş Milletler Meydanı) dikilmişti.

Doğu Almanya'nın tarihe karışmasının sembolü olan heykelin sökülmesine ait görüntüler, "Elveda Lenin!" (Good Bye, Lenin!) adlı filmde de kullanılmıştı.