Gomorra'nın simgesi 'Yelkenliler' yıkılıyor

İtalya'nın en azılı mafya örgütlenmelerinden Camorra'nın iç işleyişine ışık tutan Gomorra filmi ve dizisinin ana mekanlarından olan Napoli'nin Scampia mahallesindeki "yelkenli" binalar tarihe karışıyor.

Toplu konut projesi olarak Napoli'nin kuzeyinde 1962'de yapımına başlanan binalar yelkenliye benzer şekilleri nedeniyle Scampia'nın Yelkenlileri (Vele di Scampia) olarak anılıyor.

Sosyo-ekonomik statüsü düşük kategoridekilere konut sağlamak amacıyla planlanan Yelkenliler, 1980 Irpinia depreminde evsiz kalanların da kısmen işgal yöntemiyle buraya yerleşmesiyle 40.000-70.000 arası bir nüfusa ulaşmıştı.

Mahalle ve Yelkenliler, sosyo-ekonomik koşulların yanı sıra ilk yıllarda bölgede polis gücünün bulunmamasının da etkisiyle zamanla mafya ve yeraltı dünyasının merkezi haline geldi.

Adı sıklıkla mafya çatışmalarıyla anılan ve "Avrupa'nın en büyük açık hava uyuşturucu pazarı" yakıştırması yapılan Scampia'nın "yüzünü değiştirmek" amacıyla belediye bu binaların yıkılmasına karar verdi.

İlk aşamada 7 binadan oluşan Scampia'nın Yelkenlileri'nin 3'ü, 1997-2003 yılları arasında yıkılmıştı.

Napoli Belediyesi, kalan 4 bloğun 3'ünün de yıkılmasına karar verdi. Geriye kalan tek Yelkenli bloğunun ise "dönüştürülerek" kamu binası olarak kullanımda kalmasına karar verildi.

18 milyon euro'ya mal olacak kentsel dönüşüm projesi için merkezi hükümetin onayı bekleniyor.

Napoli Belediyesi, kentsel dönüşüm projesiyle "Scampia bölgesinde yaşayanların yaşam standardının ve barınma koşullarının iyileştirilmesinin" amaçlandığını açıkladı. Bölgede, eğitim, kültür ve spor tesislerinin kurularak sosyal entegrasyonun güçlendirilmesi planlanıyor.

Ancak kentsel dönüşüm projesi kapsamında Scampia sakinlerinin nereye yerleştirileceği de tartışılmaya başladı. Hükümetin, mafyayla bağlantısı tespit edilenlerin ailelerine yeni konut verilmesine karşı çıktığı belirtiliyor. Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris ise "Kimse evsiz kalmayacak" sözü verdi.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki ihalelere, Napoli bölgesinde etkin olan Camorra'nın karışması endişesi de dile getiriliyor.

Haber basında, "Scampia'nın Yelkenlileri, tarihin bir parçası yok oluyor", "Gomorra'ya buldozer darbesi. Mafya klanlarının ve yozlaşmanın silinmesi umuluyor" gibi ifadelerle yer aldı. Sosyal medyada ise "Scampia'nın iyileştirilmesinin yolu Yelkenlileri yıkmaktan mı geçiyor? Yozlaşma başka yere taşınmayacak mı?", "Umarım Yelkenlilerle birlikte Scampia hakkındaki önyargılar da yıkılır" gibi yorumlar yapıldı.