Gömme dolap seçme sırları

Yatak odasında düzeni sağlamakta en çalışkan asistanlarımız olan gömme dolapları seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?



Evim dergisi size odanızda ekstra yer kazanmanızı sağlayacak gömme dolapları seçme sırlarını yazdı.



Doğru gardırobu seçin



Giysi dolabınızı yenileyerek gömme gardıroplara geçmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Gömme gardıroplar güzel bir görüntü vererek hem ihtiyaçlarınızı düzenlerler, hem de diğer gardıroplardan daha az yer kaplarlar.



Sipariş verirken



Sipariş gardırop tasarımları size iyi bir seçenek sunar. Siparişten önce neye ihtiyacınız olduğunu dikkatlice düşünün. Örneğin daha çok kazağınız varsa, geniş çekmece ve raflara yer vermelisiniz. Ama uzun elbiseleri veya takım elbiseleri asmak istiyorsanız ekstra askılıklara da ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Siparişle çalışan mobilya mağazalarına ya da iyi bir marangoza ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir gardırop yaptırabilirsiniz.



Giyinme odası



Bir zamanlar Hollywood yıldızlarının kullandığı giyinme odaları şimdilerde birçok evde uygulanıyor. Giyinme odasını yatak odasını bölerek oluşturmak iyi bir yol olabilir. Sonuçta tasarımını yaptırdığınız ya da tasarladığınız giyinme odalarına sahip olabilirsiniz. Sipariş ederken gardıroba raf, sepet, çekmece veya askılık gibi birçok alternatifi de uygulatabilirsiniz. Ayrıca bu bölümü büyük boy bir ayna ile soyunma kabinine de dönüştürebilirsiniz.



Küçük alanlar



Küçük bir yatak odanız var ise bu sizin gömme gardırop yaptıramayacağınız anlamına gelmez. Bu durumda gömme gardıroplar kullanışsız alanlara montaj edilerek diğer gardıroplara göre daha fonksiyonel olacaktır. Yatak odanız küçük ise yüklüğünüzü yatağın ve kapının üzerine veya köşelere uygulayabilirsiniz. Tavan arasını odaya dönüştürdüyseniz tavan yüksekliğine ve çatının kıvrımlarına uygun biçimde bir kapı kullanarak burada da bir bölüm oluşturabilirsiniz.



Stil



Klâsik yatak odalarında geleneksel gardırop kapılarını kullanabilirsiniz. Burada tahta işlemeler gibi detaylar dikkat çekecektir. Ayrıca klâsik odalarda ağaç kaplamalara yer vermeniz daha uygun olacaktır. Modern yatak odalarında ise sade kapıları kullanmanız daha iyidir. Ayrıca mat cam panelleri de rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Tamamlayıcılar



Gömme gardıropları seçerken, kulp, çekmece, tel raf gibi tamamlayıcıları da planlamanız gerekiyor. Çağlayan civarında bir tur atarsanız buradaki mağazalarda bu tarz tamamlayıcı ürünleri uygun fiyatlara bulabilirsiniz.



‘Kendin yap’ gardıroplar



Sipariş verebileceğiniz ürünlerin yanı sıra gömme gardırobunuzu kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için ‘Pax’ sistemi ile birçok ürünü bulabileceğiniz IKEA mağazasına göz atabilirsiniz. ‘Kendin yap’ ürünlerinde köşe gardıroplara kadar birçok ürün mevcut. Ayrıca küçük bir alanı değerlendirme konusunda köşe gardıroplar iyi fikir olabilir. Tamamlayıcı gardıropların sırasını kendi düzeninize göre plânlayabilirsiniz. Ya da kendi gardırop odanızı yaratmak için firmaların sistemlerine göz atabilirsiniz.







