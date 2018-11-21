Gomis'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak" dedi.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Fransız golcü Gomis, adının anıldığı Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını belirtti.

Gomis, sosyal medya platformu Instagram'daki paylaşımında, adının Fenerbahçe ile anıldığına değinerek, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına köprü fotoğrafı ekleyen Gomis, köprünün ayaklarına sarı-kırmızı harflerle Avrupa ve sarı-lacivert harflerle Asya yazdı. Fransız futbolcu, paylaşıma, "Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez" notunu düştü.