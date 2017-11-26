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Futbol

Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!

"Beşiktaş önemli bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde gördük ama biz 3 puanı alıp döneceğiz"

26 Kasım 2017 18:32

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'ı yeneceklerini ifade etti.

BirGün'ün haberine göre, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Bafetimbi Gomis, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Daha çok gol atabileceklerini kaydeden Gomis, "Zor bir karşılaşmaydı, ama kazanmayı bildik. Önemli olan taraftarlarımıza tekrar kazanma sevincini yaşatmaktı. Bugün daha fazla da gol atabilirdik" ifadelerini kullandı.

Daha çok gol atması gerektiğini kaydeden Fransız golcü, "Kendimden çok fazla memnun değilim. Kendimden ve takım arkadaşlarımdan beklentim çok yüksek. Daha fazla gol atmam lazım. Daha fazla antrenman yapıp, daha fazla çalışıp, daha fazla gol atmalıyım" diye konuştu.

Beşiktaş ile oynayacakları derbi için de görüşlerini aktaran Gomis, "Beşiktaş önemli bir takım, bunu Şampiyonlar Ligi'nde de gördük. Ama biz oraya gidip, 3 puanı alıp, döneceğiz" dedi.

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