Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'ı yeneceklerini ifade etti.

BirGün'ün haberine göre, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Bafetimbi Gomis, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Daha çok gol atabileceklerini kaydeden Gomis, "Zor bir karşılaşmaydı, ama kazanmayı bildik. Önemli olan taraftarlarımıza tekrar kazanma sevincini yaşatmaktı. Bugün daha fazla da gol atabilirdik" ifadelerini kullandı.

Daha çok gol atması gerektiğini kaydeden Fransız golcü, "Kendimden çok fazla memnun değilim. Kendimden ve takım arkadaşlarımdan beklentim çok yüksek. Daha fazla gol atmam lazım. Daha fazla antrenman yapıp, daha fazla çalışıp, daha fazla gol atmalıyım" diye konuştu.

Beşiktaş ile oynayacakları derbi için de görüşlerini aktaran Gomis, "Beşiktaş önemli bir takım, bunu Şampiyonlar Ligi'nde de gördük. Ama biz oraya gidip, 3 puanı alıp, döneceğiz" dedi.