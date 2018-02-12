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Spor

Gomis'ten başsağlı paylaşımı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda' şehit düşen kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı

12 Şubat 2018 01:34

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda\' şehit düşen kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gomis sosyal medya hesabından Türk Bayrağı üstünde \'Başın Sağolsun Türkiyem\' notunun olduğu fotoğrafın altına, \"Belki bizler için hayat devam ediyor ama 11 şehidin ailesinin evine ateş düştü. Tanrı’dan şehitlerimiz için rahmet, aileleri ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm\" ifadelerini paylaştı.
Fransız oyuncunun bu paylaşmı kısa süre içerisinde 70 binin üzerinde beğeni aldı.

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