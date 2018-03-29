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Spor

Gomis'ten başkan Cengiz'e: "Güveninizi boşa çıkarmayacağız"

İSTANBUL,(DHA) Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Aslantepe GSStore'da düzenlenen imza gününün ardından Bafetimbi Gomis, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti

29 Mart 2018 22:37

İSTANBUL,(DHA)

Türk Telekom Stadyumu\'nda bulunan Aslantepe GSStore\'da düzenlenen imza gününün ardından Bafetimbi Gomis, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz\'i makamında ziyaret etti.
Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette başkan Cengiz, Gomis\'e imza günü nedeniyle teşekkür ederek \"Bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. İmza günündeki ilgiyi gördüm, inanılmazdı. Artık 8 maçımız kaldı, sahada sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum\" dedi.
Bafetimbi Gomis ise başkan Cengiz\'e teşekkür etti ve \"Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Ben de Galatasaray forması giymekten ve sizin gibi değerli insanlar ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.
Buluşmanın sonunda başkan Mustafa Cengiz, Gomis ve ailesine arasında Galatasaray\'ın tarihini de anlatan kitabın da yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti. 

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