Gomis'ten Albayrak'a: Suskun kalmayacağım

Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın "Gomis, 5 milyon Euro istedi" gibi sözlerine karşılık veren Gomis, şu mesajı paylaştı:

"Öncelikle, Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim. Çünkü, ilk olarak, bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var. (Bunu hatırlatmak isterim)

"İkinci olarak, bu Galatasaray ve taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlik belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım çünkü hiçkimsenin karakterimi ve yatırımlarımı sorgulamasına izin veremem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim. Son olarak, zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak..."

Ne olmuştu?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Kasım ayı Olağan Divan Kurulu'nda şunları söylemişti:

"Yanına başka futbolcuları da alarak kulübün ödeyemeyeceği, çok yüksek zam istedi. Ben ona, bir yıldır oynamayan ama yıllık bir milyon 600 bin Euro alan bir futbolcumuz olduğunu söyledim. 'Ücretinin yarısını ödeyelim ama ama git.' dediğimde bu oyuncu, 'Hayır ben bu parayı hiçbir yerde alamam.' dedi. Bunu hatırlattığımda Gomis, 'O kulübün problemi, futbolcu her zaman alır, futbolcu vermez.' karşılığını verdi. Kendisine 'Formsuz olsaydın ücretinden indirim yapar mıydın?' diye sordum. 'Asla yapmazdım' dedi. Yıllık 3 milyon 300 bin Euro olan ücretinin 5 milyon Euro'ya çıkarılmasını istedi. Ya da sözleşmesinin uzatılmasını talep etti. Kalması için çok uğraştım. Gittiği kulüpte 10 milyon Euro alıyor. Biz bu paraları veremezdik."