'Gomis'le bağlan zirveye': Galatasaray, Konya'yı Fransız golcüsüyle devirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u deplasmanda Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in golleriyle geçti.

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte en yakın rakipleri olan Göztepe ve Başakşehir ile puan farkını 6'ya; Beşiktaş'la 8'e çıkardı.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Galatasaray başladı.

'4 Ev sahibi, Fofana'yla tehlikeli bir hücum geliştirdi. Maicon'un uzaklaştırdığı top kornere gitti. Konyaspor, köşe vuruşundan etkili bir hücum geliştiremedi.

'9 Galatasaray, paslaşarak Konyaspor ceza alanına girmeye çalıştı ancak iyi yerleşen Konyaspor savunması izin vermedi.

'15 Editörün yorumu: Galatasaray şu ana kadar sezon başından beri oynadığı oyundan uzak. Sarı-kırmızılılar hücumda son pasları yapamıyor. Savunmada da Maicon ve Fernando'nun bireysel çabaları etkili oluyor.

'19 Konyaspor, orta alanda çok iyi pres yapıyor. Galatasaraylı futbolcular oyun kurma şansı bulamıyor, 3'üncü bölgeye geldiklerinde ise Konyaspor savunması iyi kapanıyor.

Mehdi Bourabia, kendi çabasıyla yarattığı pozisyonun finalini getiremedi. Fransız futbolcunun şutu farklı şekilde auta gitti.

'23 Konyaspor etkili geldi. Sağ kanattan açılan orta sonrası Muslera'dan seken topa uzak mesafeden Fofana vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.

'24 Ndiaye, hızlı atağa çıkmaya çalışan Musa'ya yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

'27 Feghouli sol kanattan ceza sahası içine falsolu bir orta yaptı, Gomis'i aşan top auta gitti.

'30 Editörün yorumu: Konyaspor savunması, Galatasaray'da oyunu kurmak isteyen oyuncularla Gomis'in bağlantısını çok iyi kesiyor. Fransız golcü, topla buluşmakta zorlanıyor.

'32 Galatasaray'da Igor Tudor, erken bir değişiklik yaparak Rodrigues'i kenara aldı. Selçuk İnan oyunda.

'35 Sarı-kırmızılılar, Feghouli'nin şutuyla maçtaki en net gol pozisyonunu yarattı. Cezayirli futbolcunun ceza sahası dışından çektiği müthiş şutu Serkan Kırıntılı aynı güzellikte kurtardı.

'42 Editörün yorumu: Galatasaray'da bu dakikaya kadar atakları en çok zorlayan, etkili oynayan oyuncu Feghouli. Konyaspor, takım olarak etkili görüntü verse de Fofana ve Mehdi fark yaratıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Mücadele devam ediyor. İkinci yarı, Konyaspor'un santra vuruşuyla başladı.

'49 Konyaspor önde baskı yapıyor. Maicon topu taca göndermek zorunda kaldı.

'54 Gol!! Gomis, üst üste şutların geldiği pozisyonda son vuruşu çok sert yaparak takımını öne geçirdi: 0-1.

'60 Maçtaki ikinci sarı kart, Konyasporlu Jens Jonsson'a çıktı.

'65 Mariano ceza sahası yayından şansını denedi; Konyaspor kalecisi Serkan için kolay top oldu.

'66 Konyaspor'da Evona oyuna dahil oldu. Eze, saha kenarına geliyor.

'76 Penaltı! Galatasaray, Gomis'in tek başına zorladığı pozisyonda ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

'77 Gomis, penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı: 0-2.

'81 2 gol atarak takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, taraftarlarının alkışıyla saha kenarına geliyor. Eren Derdiyok oyunda.

'83 Maicon, ceza sahasına sekerek gelen topta ters bir vuruş yaptı. Top, direğin yanından az farkla kornere çıktı. Köşe vuruşunun ardında gelişen pozisyonda Skubic sert vurdu, top auta gitti.

'85 Editörün yorumu: Galatasaray, Gomis'in attığı gollerle maçın fişini çekti. Konyaspor gardını düşürmese de, sarı-kırmızılı taraftarlar statta galibiyet şarkıları söylemeye başladı.

'90 Eren Derdiyok, Feghouli'nin pasında kaleci Serkan'dan sıyrıldı ancak Ömer Ali, çizgi önünde müdahale yaparak gol izni vermedi. Ardından kullanılan köşe vuruşunda Maicon'un kafayla gönderdiği şut direk dibinden dışarı çıktı.