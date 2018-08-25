ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA)

Bafetimbi Gomis, İstanbul\'dan ayrıldı.

Galatasaray\'dan Suudi Arabistan\'ın Al-Hilal Kulübü\'ne transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis İstanbul\'dan ayrıldı. Atatürk Havalimanı\'ndan özel bir havayolu şirketiyle Suudi Arabistan\'a giden Gomis\'i az sayıda Galatasaray taraftarı uğurladı.

Taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Gomis, sarı-kırmızı atkı taktı. Gomis\'in Türkiye\'den ayrılırken üstündeki kıyafetlerinin sarı-kırmızı renklerden oluşması da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Alandan görüntüler

- Taraftara üçlü çektirmesi

- Fotoğraf çektirmesi

- Pasaport kontrolü

- Detaylar