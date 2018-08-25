T24 LogoT24 Logo
Spor

Gomis İstanbul'dan ayrıldı

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA) Bafetimbi Gomis, İstanbul'dan ayrıldı

25 Ağustos 2018 18:47

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA)

Bafetimbi Gomis, İstanbul\'dan ayrıldı.
Galatasaray\'dan Suudi Arabistan\'ın Al-Hilal Kulübü\'ne transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis İstanbul\'dan ayrıldı. Atatürk Havalimanı\'ndan özel bir havayolu şirketiyle Suudi Arabistan\'a giden Gomis\'i az sayıda Galatasaray taraftarı uğurladı.
Taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Gomis, sarı-kırmızı atkı taktı. Gomis\'in Türkiye\'den ayrılırken üstündeki kıyafetlerinin sarı-kırmızı renklerden oluşması da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Alandan görüntüler
- Taraftara üçlü çektirmesi
- Fotoğraf çektirmesi
- Pasaport kontrolü
- Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANIL UÇANGomisGalatasaray Arabistan AlHilal KulübüFransızBafetimbi Gomis İstanbulAtatürk HavalimanıSuudi ArabistanGalatasarayTaraftarınGomis TürkiyeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ AlandanTaraftaraFotoğrafPasaportDetaylar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24