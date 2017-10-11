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Spor

Gomis için 'maymun' benzetmesi yapan Hakan Hepcan'ın 3 yıl hapsi istendi

Galatasaraylı futbolcuya ''maymun'' benzetmesi yapmıştı

11 Ekim 2017 19:32

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis için "maymun" benzetmesi yapan 'sosyal medya fenomeni' Hakan Hepcan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Hepcan'a "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçlaması yöneltildi. 

İddianamede, Galatasaray Kulübü "şikayetçi", futbolcu Gomis "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

"Güvenlik açısından tehlike arz ediyor"

İddianamede, şüpheli Hepcan'ın tweetinin, her ne kadar şahsın ismi geçirilmemiş ve üstü kapalı ima edilmişse de mağdurun şahsına dair olduğu belirtilerek, şüphelinin kamuoyunca bilinmesi, sosyal medyada takip eden kişi sayısının fazla olması, mağdur futbolcunun ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği ifade edildi.

Şüpheli şahsın mağduru alenen aşağıladığı belirlenen iddianamede, Hepcan’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, “hakaret içeren tezahüratta bulunma” suçundan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istendi.

 

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