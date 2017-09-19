Gomis beklentilerin çok üstünde

İlk 5 haftalık dilimde Gomis\'i sadece Juventuslu Dybala geçti

Galatasaraylı Gomis, şu ana kadar attığı goller ve gösterdiği mücadele ile sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.

Fransız golcü daha önce kariyerinde oynadığı maçlar baz alınarak tutulan istatistikleri geride bırakmış durumda. İlk 5 haftada beklenen gol sayısı 2.65 olan Gomis, bu hafta itibariyle kaydettiği 7 golle istatistikleri altüst etti. Süper Lig oyuncuları arasında beklenen gol değerinin en fazla üzerine çıkan oyuncu olan Gomis, Avrupa\'da da ikinci sırada.

Perform çatısı altındaki spor istatistiği şirketi Opta\'nın yeni sezonla birlikte kullanmaya başladığı \"Gol Beklentisi\" (Expected Goals - xG) verisi, Galatasaray\'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis\'e ilişkin ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu veriye göre, Gomis şu anda Avrupa\'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig\'de forma giyen oyuncular arasında, atması beklenen gol sayısını en çok aşan ikinci futbolcu konumunda. Gomis\'i bu alanda aşan tek oyuncu, Juventus\'un yıldızı Dybala. Fransa Milli Takımı\'na çağrılmasının konuşulmaya başlandığı Gomis, dünyaca ünlü Fransız forvetlerle de birçok alanda yarışıyor.

VERİLERE GÖRE GOMİS:

-Bafetimbi Gomis, Süper Lig\'de atması beklenen gol (2.65 xG) ile attığı gol sayısı (7) arasında en fazla fark olan oyuncu (4.35). Başka bir ifadeyle, ortalama bir oyuncunun 2 veya 3 gol çıkarabileceği şutlardan toplam 7 gol çıkarmayı başardı.

-Avrupa\'nın 5 büyük ligi (Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Premier League, La Liga) ve Süper Lig\'de, gol beklentisinin üzerine en fazla çıkan oyuncu Jventus\'tan Paulo Dybala (2.53 xG, 8 gol - fark 5.47). Bafetimbi Gomis 4.35 ile bu alanda Avrupa\'da ikinci sırada yer alıyor.

-5 büyük lig ve Süper Lig\'de, Bafetimbi Gomis\'ten (7) daha fazla gol atan sadece iki futbolcu bulunuyor: Radamel Falcao (9), Paulo Dybala (8).

-Bafetimbi Gomis, Süper Lig\'de gol beklentisi olarak her maçta 1\'in altında kalmasına rağmen, her maçta gol atmayı başardı.

-Bafetimbi Gomis, 5 büyük lig ve Süper Lig\'de en fazla gol atan (7), en fazla gol katkısı yapan (9) ve en fazla isabetli şut çeken (9) Fransız forvet konumunda.

-Fransız forvetler arasında, sadece Kylian Mbappe (35) ve Nicolas de Preville (33), Top 5 lig ve Süper Lig\'de rakip ceza sahalarında topla Bafetimbi Gomis\'ten daha fazla buluştu (29).

-Fransız forvetler arasında sadece dört oyuncu Bafetimbi Gomis\'ten daha yüksek bir gole çevirme oranına sahip (%46.7): Loic Remy, Anthony Martial, Cyril Théréau ve Antoine Griezmann. Ancak bu dört ismin toplam 9 golü varken, Gomis tek başına 7 gol attı.

SÜPER LİG VE AVRUPA\'NIN 5 BÜYÜK LİGİ

Oyuncu Lig Gol Beklentisi (xG) Attığı Gol Gol - xG farkı

Paulo Dybala Serie A 2,53 8 5,47

Bafétimbi Gomis Süper Lig 2,65 7 4,35

Falcao Ligue 1 4,82 9 4,18

Clinton N\'Jie Ligue 1 1,2 5 3,8

Mathew Leckie Bundesliga 0,57 3 2,43

GOMİS\'İN SÜPER LİG PERFORMANSI

Rakip Gol Beklentisi (xG) Attığı Gol

Kayserispor 0,5 2

Osmanlıspor 0,25 1

Sivasspor 0,79 1

Antalyaspor 0,3 1

Kasımpaşa 0,82 2

İSTANBUL,(DHA)



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