Gomez Juventus’u boş geçmedi



UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk karşılaşmaları dün akşam oynandı. İki İtalyan temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi Fiorentina, Alman milli oyuncu Mario Gomez'in attığı golle, Juventus deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönerek bir hafta sonraki rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

Bir önceki turda Trabzonspor'u eleyen İtalya ligi lideri Juventus karşısında mücadeleci bir futbol sergileyen ‘Mor menekşeler' henüz 3'üncü dakikada Arturo Vidal'ın attığı golle geriye düştü. Ancak, oyuna ikinci yarıda giren Mario Gomez 79'uncu dakikada takımına beraberliği getirdi.

İngiliz ekibi Tottenham, muhtemelen bu sezonki son kupa şansını da zora soktu. Londra temsilcisi sahasındaki maçta Portekiz'den Benfica'ya 3-1 kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Arsenal ve Manchester City'den sonra bir başka İngiliz takımı daha Avrupa kupalarına erken veda edebilir.

Hollanda'nın kupa şampiyonu AZ Alkmaar, Rus ekibi Anji'yi 1-0'la geçerek yenilmezliğini sürdürdü. Lyon ise gecenin en farklı galibiyetlerinden birini aldı. Fransız temsilcisi, Çek ekibi Viktoria Pilsen'i 4-1 yenerek çeyrek final kapısını araladı.

Aynı kentin iki takımını karşı karşıya getiren mücadelede sürpriz bir sonuç alındı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta iki İspanyol takımından deplasman ekibi Real Betis, Sevilla'yı sahasında 2-0 mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj elde etti.

Valencia çeyrek finale göz kırptı

Son sekiz için bir başka İspanyol temsilcisi şimdiden plan yapmaya başladı. Valencia, Bulgaristan şampiyonu Ludogorez Rasgrad'ı deplasmanda 3-0'la geçti.

Bir önceki turda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u saf dışı bırakan Portekiz temsilcisi Porto ise üçüncü tur ilk maçında güçlü İtalyan ekibi Napoli'yi 1-0 yenerek rövanş için az da olsa avantaj sağladı.

Avusturya ekibi Salzburg ise Basel deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlikle tur şansını rövanşa taşıdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur rövanş mücadeleleri 20 Mart Perşembe günü oynanacak.