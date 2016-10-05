Gomez eleştirilere isyan etti: Nasıl gol atacağım konusunda bir fikriniz varsa söyleyin

Sezon başında Beşiktaş’ın teklifini reddederek Wolfsburg’a transfer olan Alman golcü Mario Gomez, gol atamaması ile ilgili yorumlara gazeteciler önünde sitem etti. Gomez "Top sadece çizgiyi geçmiyor. Nasıl gol atacağım konusunda bir fikriniz varsa, daha iyi nasıl yapacağımı biliyorsanız, bana söyleyin" ifadelerini kullandı.

Alman yıldız, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan da çıkarılmıştı.

"Kalitesini kanıtlamış bir golcü"



Wolfsburg Sportif Direktörü Klaus Allofs da, Alman oyuncu için sakin olunması gerektiğini kaydederken, "Gomez, geçtiğimiz yıllarda kalitesini kanıtlamış bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Beşiktaş'ın teklifini reddederek Alman ekibinin yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 450 dakikalık süre içinde gol atamadı.