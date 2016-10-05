T24 LogoT24 Logo
Spor

Gomez eleştirilere isyan etti: Nasıl gol atacağım konusunda bir fikriniz varsa söyleyin

Sezon başında Wolfsburg’a transfer olan Alman golcü son beş maçta ağları havalandıramamıştı

05 Ekim 2016 00:39

Sezon başında Beşiktaş’ın teklifini reddederek Wolfsburg’a transfer olan Alman golcü Mario Gomez, gol atamaması ile ilgili yorumlara gazeteciler önünde sitem etti. Gomez "Top sadece çizgiyi geçmiyor. Nasıl gol atacağım konusunda bir fikriniz varsa, daha iyi nasıl yapacağımı biliyorsanız, bana söyleyin" ifadelerini kullandı.

Alman yıldız, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan da çıkarılmıştı.

 

"Kalitesini kanıtlamış bir golcü"
 

Wolfsburg Sportif Direktörü Klaus Allofs da, Alman oyuncu için sakin olunması gerektiğini kaydederken, "Gomez, geçtiğimiz yıllarda kalitesini kanıtlamış bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Beşiktaş'ın teklifini reddederek Alman ekibinin yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 450 dakikalık süre içinde gol atamadı.

 

ETİKETLER

mario gomezbeşiktaşfikret ormantransferwolsburggol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24