Gömeç'te zeytin hasadı şenliği

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Gömeç İlçesi\'nde, bir zeytin yağı işletmesi tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen hasat şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Zeytin hasadına katılan fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş, zeytin ağacının her şeyiyle şifa olduğunu anlattı. Karaağaç Mahallesi\'ndeki Zeytin Hasat Şenliği\'ne Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ve Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğe katılanlar zeytin hasadı yaparken, ürünün bolluğu da üreticileri sevindirdi. Konuklar, fabrikada sıkılan ilk zeytin yağını tattı. Konuklarla birlikte makineyle zeytin hasadı yapan Dr. Ümit Aktaş, zeytin ağacının her şeyiyle şifa olduğunu söyledi. Türkiye\'nin zeytin cenneti olduğuna dikkati çeken Dr. Aktaş, şöyle dedi:

\"Zeytin ağacı her şeyiyle şifadır. Zeytinin meyvesi de yaprağı da insanoğlu için şifadır. Zeytin ağacı uzun süre yaşayarak ekolojik dengeye getirdiği fayda bir yana, zeytin yaprağını biz sağlıkta antimikrobiyel olarak, şeker düşürücü olarak kullanıyoruz. Zeytin yaprağı diyabet hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı şekilde antimikrobiyel olarak İbni Sina\'dan Hipokrat\'a kadar kadim hekimlerin hepsi zeytin yaprağını kullanmıştır. Zeytin meyvesi dünyanın mucizevi meyvelerinden bir tanesidir. Zeytini sıktığımız zaman içinden bol antioksidanlı zeytinyağı çıkar. Zeytinyağı, fenolojik bileşikler açısından da son derece güçlüdür. İnsan sağlığı için en faydalı yağdır. Dünyada zeytinyağının üzerinde yağ yoktur. Zeytinyağı ile yarışabilecek başka bir yağ yoktur. Memleketimiz zeytin cennetidir. Zeytin meyvesinin çekirdeği bile son derece önemlidir. İnsan sağlığını korumak için son derece etkilidir. Eğer kanserden, diyabetten, kronik hastalıklardan korunmak istiyorsanız sofranızdan zeytini, zeytinyağını ve zeytin yaprağını eksik etmeyin\" dedi. Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner de \"Zannederim çok uzun yıllardır böyle bir rekolte söz konusu değildi. Bugün bizde hasat yaparken herkes şahit olduk. Çok iyi mahsul var ağaçların üzerinde. İnşallah, tüm körfez bölgesinde bu sene rekor bir yıl olacak.\"

Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun da, \"Bütün zeytincilikle uğraşan çiftçilerimize bol kazanç diliyorum. İnşallah zeytinleri değerlendirecekler\" dedi.

Zeytinyağı işletmecisi sahibi Mahir Manisalı, ürettikleri zeytinyağını Avrupa\'nın ve dünyanın bir çok ülkesine sattıklarını belirtip, \"İnşallah bu sene hasadımız çok iyi. Kalitemiz çok iyi. Bugün üçüncü hasat şenliğimizi de yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

