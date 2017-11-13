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Gömeç'te 'Sirkemi kendim yapıyorum' etkinliği

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Gömeç ilçesindeki bir işletmede 'Sirkemi kendim yapıyorum' etkinliği düzenlendi

13 Kasım 2017 16:11

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Gömeç ilçesindeki bir işletmede \'Sirkemi kendim yapıyorum\' etkinliği düzenlendi. Değişik meslek gruplarından kişilerin katıldığı etkinlikte, dağ çileğinden muşmulaya kadar pek çok meyveden sirke hazırlanırken, geleneksel ev sirkesinin başta kanser olmak üzere pek çok hastalığı önlediğine dikkat çekildi.
Gömeç\'in Karaağaç Mahallesi\'ndeki Mehmet Özgü Manisalı\'ya ait sirke imalathanesinde, \'Çocuğuma şeker verme\' ve \'Yoğurdumu kendim yapıyorum\' etkinliğinin ardından \'Sağlıklı yaşıyoruz\' ekibiyle bu kez \'Sirkemi kendim yapıyorum\' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe farklı meslek gruplarından kişilerle Gömeç Belediye Başkanı AK Parti\'li Kazım Arslan da katıldı. Etkinlikte dağ çileği ve muşmula başta olmak üzere birçok meyveden geleneksel sirke hazırlandı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Nazan Uysal, kanserden korunmak için günde 1-2 kaşık sirke içilmesini önerdi. Sirkenin insan sağlığı için çok yararlı olduğunu anlatan Uzman Dr. Deniz Şimşek de \"Çok değerli maddelerin yükselmesi doğal sirkeyi faydalı kılar. Özellikle ben, öğün başlarında öneriyorum. Yemek başında doğal sirke tüketerek hem mide asidini yükseltip beslenmeyi düzenleriz. Mide asidinin yükselmesi demek pankreasa destek vermek demektir. Karaciğerin safra üretimine destek vermek demektir. Hem sindirimi düzenliyoruz. Hem de sirke aslında sisteme alkali etkileri nedeniyle çok değerli bir gıda\" dedi.
Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Türkyılmaz ise çocuklara sirke vermenin hiçbir sakıncası olmadığını vurgulayarak, \"Sirke asidi çocuk sağlığında oldukça faydalı etkilere sahip. Özellikle 8 yaşından sonrası için rahatlıkla kullanabiliriz\" diye konuştu.
Yörenin zeytin ve zeytinyağı ile tanındığını anlatan Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan da \"Zeytin ve zeytinyağında tüm dünyada kendini kanıtlamış markalaşmış bir bölgedeyiz. Şimdi de sirke ile tanınmak, sirkeyi bölgemizde Kazdağları\'nda en doğal organik meyvelerle tanıtmak bizim için çok büyük şeref oldu\" dedi.

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