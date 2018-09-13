Gömeç'te balzamik sirke üretimine başlandı

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Gömeç ilçesinde zeytinyağı ve sirke üretimi yaparak yurtdışına ihraç eden Mehmet Özgü Manisalı, en az 12 yıl meşe fıçılarında bekletilerek hazırlanan balzamik sirke üretimine başladı.

Gömeç\'te yıldan bu yana girdiği yarışmalarda 20\'nin üzerinde uluslar arası ödül alan zeytinyağı üreticisi Mehmet Özgü Manisalı (36), 4 yıldan beri de sirke üretimine başladı. Karaağaç Mahallesi\'ndeki tesislerde geleneksel sirke üretimi yapan Manisalı, 3 yıl önce başladığı balzamik sirke üretiminde devam ediyor. Kazdağı ve Madra Dağı eteklerindeki bağlardan topladığı üzümlerle balzamik sirke üretim sezonunu açan Manisalı\'ya, Fransız Jean Ziğnani de yardımcı oluyor. Hazırlanan balzemik sirkenin 12 yıl süreyle meşe fıçılarda bekletileceğini anlatan genç iş adamı, zeytinyağında olduğu gibi sirke üretiminde de iddialı olduklarını söyledi.

12 YIL MEŞE FIÇILARINDA BEKLETİLİYOR

10\'dan fazla çeşit meyveden geleneksel sirke ürettiklerini anlatan Manisalı, \"Bu yıl ki üzüm hasadını yaptık. Bağlarımızdan topladığımız üzümlerimizi üretim yerine getirdik. Sonra da balzamik sirke yapımı için kaynattık ve onları yaklaşık 12 yıl beklemeye aldık. Balzamik sirke için her yıl hasat yapıldıktan sonra üzümleri birinci fermantasyon döneminde beklettikten sonra içerisindeki su miktarını azaltmak için 80 derecede yaklaşık 25-30 saat kaynattıktan sonra krom tanklarda bekletiyoruz. Dana sonra meşe fıçılarda uzun yolculuğa başlıyor. Aynı zamanda geleneksel yöntemlerle, anneannelerimizin ve babaannelerimizin yaptığı üzüm sirkesini, meyve sirkesini daha birçok meyvenin sirkesini yapıyoruz. Burhaniye bölgesinde organik Kırtık köyünden aldığımız çilek, elma ve birçok meyvenin sirkesini yapıyoruz. Bu ürettiğimiz üzüm ve meyve sirkelerini en az 6 ay meşe fıçılarda bekleterek içersindeki probiyotik değerlerini yararlı bakterilerin değerlerini artırıyoruz. Ürettiğimiz zeytinyağları ve sirkeleri İngiltere, Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediyoruz\" dedi.

ÜRETİMDE FRANSIZ ARKADAŞI YARIMCI OLUYOR

Balzamik sirke yapımını İtalya ve Fransa’da öğrendiğini anlatan Jean Ziğnani, \"Buraya geldim yardım etmek için. Mehmet bey eski arkadaşım. Ben yabancıyım. İtalya da Fransa’da geleneksel üretimi biliyordum. Bu bölgede o kadar güzel meyveler var ki. Böyle bir üretim yerini görünce çok hoşuma gitti. Bizim için geleneksel sirke ne demek. Hem sağlıklı olması lazım. Hem lezzetli olması lazım. O yüzden diğer çeşitler üretiliyor burada. Bol bol probiyotik elamanlar ve yararlı bakteriler olması lazım. Hem de doğal ebesinden lif, selülozik lif mideye yardımcı oluyor\" diye konuştu.



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