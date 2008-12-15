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Sağlık

Golün seksten farkı yok!

Futbolseverlerin beyinlerini inceleyen bilim insanları, takımları gol atanların cinsel haz bölgelerinin harekete geçtiğini belirledi.

15 Aralık 2008 02:00

Futbolseverlerin beyinlerini inceleyen bilim insanları, takımları gol atanların cinsel haz bölgelerinin harekete geçtiğini belirledi.

Kadınlar erkeklerin futbol seyretmeyi sekse tercih etmesinden yakınır. İskoçya’da yapılan bir araştırma, gollerin erkek vücudunda seks yaparken uyanan bölgeleri uyardığını ortaya çıkardı.

Milliyet’te yayımlanan habere göre, futbolseverlerin maç izlerken beyinlerini inceleyen nörologlar takımları gol atanların beyinlerinde cinsel uyarı ve haz bölgelerinin harekete geçtiğini saptadı.

Glasgow’daki Southern General Hastanesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü psikologlarından John McLean, şöyle konuştu:

“Amacımız bazı erkeklerin spora ileri derecedeki tutkularını inceleyerek takımları gol attığı zaman neden bu kadar fazla haz duyduklarını ortaya çıkarmaktı. Elde ettiğimiz sonuca göre, futbol seyretmek seksle gelen büyük zevk duygusunun beyinde dürttüğü merkezde aynı aktiviteye yol açıyor. Bu araştırma koyu futbol taraftarlarının gollere olan reaksiyonunu ölçerek, bunun çok güçlü bir duygusal dürtü yarattığını açıkça ortaya koydu.”

Psychiatry Research Neoroimaging dergisinde bu hafta yayımlanan araştırma, kombine bilet sahibi 9 koyu Glasgow Rangers taraftarını beyin hareketlerini görüntüleyen makinelere bağladıktan sonra videodan takımlarının attığı goller izlettirilerek yapıldı.

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