Golü attılar, sevinçlerini polise sarılarak paylaştılar

Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta oynanan Çorluspor 1947-Vefa karşılaşmasında Çorlusporlu futbolcular İstanbul'daki terör saldırısına tepki göstermek amacıyla gol sevinçlerini polisle paylaşarak kutladılar.

Çorlu General Basri Saran Stadı'nda karşılaştıkları Vefa'yı 3-0 mağlup eden sarı kırmızılı takımın futbolcuları, 17. dakikada Orhan Pamukçu, 71. dakikada Güven Güneri ve 81. dakikada Mehmet Topçu ile buldukları gollerden sonra saha kenarına koşarak gol sevinçlerini polislerle paylaştı.

Polislere sarılıp tokalaşan Çorlusporlu futbolcuların bu davranışı büyük takdir topladı ve sosyal medyada günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.