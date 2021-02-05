Golü attıktan sonra rakip takım oyuncularına cinsel organını gösterdi!

Rakip takımla alay etmek için saha ortasında şortunu indiren ve rakiplerine cinsel organını gösteren Brezilyalı futbolcu Emerson Carioca'ya 8 maç men cezası verildi. Carioca, kendisine hakaret edildiği için böyle bir şey yaptığını savundu.

Sampaio Correa forması giyen 25 yaşındaki Emerson Carioca, Marica karşısında takımını galibiyete taşıyan golü attıktan sonra, önce formasını yırttı, ardından da şortunu indirerek, rakip takım futbolcularına cinsel organını gösterdi.

Disiplin Kurulu, Carioca'nın hareketlerinin spor disiplinini ve ahlakını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 maç men cezası verirken, Sampaio Correa kulübü ise karara itiraz etti.

Carioca, Marica futbolcuları ve teknik ekibin kendisine defalarca hakaret ettiğini ve ırkçı ifadeler kullandıkları için tepki gösterdiği belirterek, "Onlarla oynadığımız son üç maçta bana hakaret edip, 'Pislik, alkolik ve şişman maymun' dediler. Olanlardan rahatsız oldum" diye konuştu.