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Spor

Golü attı, twerk yaptı, sarı kart gördü!

Kei Kamara, gördüğü sarı kartın ardından hakeme uzun süre itiraz etti

24 Ekim 2016 14:58

MLS'te New England forması giyen Kei Kamara, Montreal Impact maçında attığı golden sonra "twerk" yaptı, sarı kart gördü.

MLS'te New England Revolution, Montreal Impact'i 3-0 yendi. Ancak maça bu skordan çok, Kei Kamara damga vurdu.

Kamara, attığı golün ardından popüler danslardan biri olan 'Twerk' yapınca, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

32 yaşındaki Kamara, 2013 - 2014 arası Norwich ve Middlesbrough maceraları yaşamış ancak ardından ABD'ye geri dönmüşü. Kamara, Houston Dynamo ve Columbus Crew SC gibi takımlarda da forma giydi.

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Kei KamaratwerkNew EnglandMLS

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