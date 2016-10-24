Golü attı, twerk yaptı, sarı kart gördü!

MLS'te New England forması giyen Kei Kamara, Montreal Impact maçında attığı golden sonra "twerk" yaptı, sarı kart gördü.

MLS'te New England Revolution, Montreal Impact'i 3-0 yendi. Ancak maça bu skordan çok, Kei Kamara damga vurdu.

Kamara, attığı golün ardından popüler danslardan biri olan 'Twerk' yapınca, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

32 yaşındaki Kamara, 2013 - 2014 arası Norwich ve Middlesbrough maceraları yaşamış ancak ardından ABD'ye geri dönmüşü. Kamara, Houston Dynamo ve Columbus Crew SC gibi takımlarda da forma giydi.