Göltürkbükü'nün gönüllü temizlik timi

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde tatil yaparken çevre kirliliğinden rahatsız olan Rengin Sakıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte gönüllü temizliğe başladı. Kirlilik sorununa çözüm bulunması çağrısı yapan Sakıoğlu, Göltürkbükü\'ndeki kirliliğin, yerleşime yakışmadığını söyledi.

Göltürkbükü Mahallesi Akdeniz Caddesi\'ndeki bir sitede yaz aylarını geçiren işletmeci Rengin Sakıoğlu, eşiyle yürüyüş yaparken çevredeki kirlilikten rahatsız olunca, çöpleri toplamaya başladı. Gün aşırı çöp toplayan Sakıoğlu\'na, çevresindekiler de yardıma geldi. Son olarak beş arkadaşıyla birlikte Akdeniz Caddesi ve Cennet Koyu Caddesi\'nde 10 dakika 2\'şer torba çöp topladı. Bulduklarını çöp konteynerine atan çevre gönüllüleri, belediye ekiplerinin daha düzenli çalışması gerektiği belirtti.

Halkı bilinçli olmaya çağıran Rengin Sakıoğlu, \"Temiz bir çevre görmek istiyoruz. Türkiye\'nin en turistik yeri Bodrum. Şehirler temizliğiyle, güzelliğiyle, mimarisiyle ve çeşitli güzellikleriyle birbiriyle yarışabilir. Gönlümüzde böyle şeyler var. Hepsinden öte toprak bunu kabul etmiyor. Bunu yapmamamız lazım. İnşallah yeterli düzeyde bilinç sahibi oluruz da bunu yapmayız. Çöpü dışarı atmanın bir güzelliği yok. Etrafa çöp atmayız, çöpü başka türlü de değerlendirebiliriz. Bütün dünya çöpü değerlendiriyor\" dedi. Sakıoğlu, temizlik sorununda belediyenin kısa süre içinde çözüm bulması gerektiğini, bu görüntülerin kente yakışmadığını vurguladı.

Temizliğe katılan Nasan Sayar ise, \"Ülkemizin turizm cenneti, turizmin gözbebeği olan bir yerde, üstelikte turizm sezonunun zor geçtiği söylenilen bir dönemde belediyelerin bu konularda daha hassas, daha duyarlı olması hepimiz için daha iyi sonuçlar getirecektir\" dedi.

Ellerindeki çöp torbalarını gösteren yaşam koçu Belgin Küllü, \"Bu kadar çöpü 10 dakikada içinde topladık. Her zaman temiz olması gerekiyor. Özellikle görülmeyen kenarlar ve köşelerdeki çöplerin, inşaat artıklarının, toprağın içine girmiş şeylerin belediye ekipleri tarafından toplanmalı. Bizim gücümüz yetmiyor. Çevredeki plastikler, izmaritler üzüntü verici. Bu dünya hepimizin ve hepimiz de bundan sorumluyuz\" dedi.

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