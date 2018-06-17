Göltürkbükü'nü 10 dakikalık sağanak vurdu

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Mahallesi\'nde, aniden bastıran ve 10 dakika süren sağanak nedeniyle 14 iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar dereye döndü. Büyük bölümü kadın olan esnaf, ellerinde kova, kürek ve kazmalarla iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalıştı.

Bodrum\'un dünyaca ünlü sosyetenin tatil cenneti Göltürkbükü Mahallesi\'nde bugün öğle saatlerinde başlayan ve sadece 10 dakika süren sağanak hayatı felç etti. Liman Caddesi\'ne yüksek kesimlerden gelen sel suları toplam 14 butik, restoran, motel ve markette su baskınlarına neden oldu. Sahil yolunda da sel suları nedeniyle hasarlar oluştu. Çoğunluğu kadın olan esnaf ellerinde kazma, kürek, süpürgelerle iş yerlerine giren sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Esnaflar, belediye tarafından kısa bir süre önce döşenen kaldırım taşlarını sökerek sel sularının denize ulaşması için yol açmaya çalıştı. Yağıştan sonra sosyetenin tatil cennetinde ortaya çıkan manzara görenleri şoke etti.

\'UYARDIK AMA DİNLETEMEDİK\'

Butik işletmecisi evli ve 1 çocuk annesi 53 yaşındaki Nürver Yalçınkaya

\"14 yıldır Göltürkbükü\'nde esnafım. Mayıs ayında belediye yeni yol düzenlemesi yaparken, ustaları, belediye yetkililerini, \'Yolun kodunu yükseltiyorsunuz, yağmurda dükkanlar su altında kalır\' diyerek uyardık. Ancak, sözümüzü dinletemedik. İlk yağmurda, sonuç ortada. Dükkanlarımız sular altında kaldı çünkü alt yapıyı yaparken baştan savma yaptılar. 14 yıldır buradan ekmek yiyoruz. Şu manzara, dünyanın gözde turizm merkezine yakışıyor mu? 10 dakika yağmur yağdı, halimize bakın. 3 saattir işlerlerimize giren suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Bir yağmur daha yağarsa dükkanlarımızda boğuluruz herhalde. Bir an önce bu soruna bir çözüm bulunsun\" dedi.

\'ESNAF ZATEN İKİ AY ZOR KAZANIYOR\'

Market işletmecisi, evli, bir çocuk babası 57 yaşındaki Rıza Güler de, \"Buradaki sıkıntıları sezon başından beri yerel yönetime anlatıyoruz. Defalarca söyledik ama önlem alınmadı. Bu felaket göstere göstere geldi. Zaten esnaf burada 2 ay çalışıp, 10 ay yaşamanın çaresine bakıyor. Bir de yazın ortasında yok yere sel suları ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu yeni yol yapılana kadar böyle bir sıkıntı yaşanmamıştı hiç. Demek ki yolun yapımında hata var\" dedi.

\'YILLARIN YANLIŞI ÜST ÜSTE GELMİŞ\'

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise \"Liman Caddesi\'nde yaşanan sıkıntıları düzeltmek için yeni planlama ve kod çalışması yaptık. Ancak yıllardır gelen ve herkesin kafasına göre işyeri düzenlemesi yaptığı caddede sıkıntıların yaşanacağını biliyorduk. Eğer yolun yapımında önemli bir hata varsa hemen yeniden düzenlemeyi yaparız. Olayın ardından gelen şikayetler üzerine acil müdahale ekiplerini ve yol yapım ekiplerini yönlendirdik. Sıkıntı Liman Caddesi\'nin bir bölümünde var. Esnafın mağduriyetini gidermek tabiki bizim görevimiz\" dedi.

FOTOĞRAF