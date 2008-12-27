



Sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan genç golcü, ikinci yarının ilk 6 haftasında 18 puan toplayarak, şampiyonluk yarışında iddialı duruma geleceklerini söyledi.



FENERBAHÇE’nin ikinci kaptanı Semih Şentürk, tatil için gittiği İzmir’de ikinci yarı için iddialı hazırlanıyor. Ailesi ile birlikte olmanın keyfini yaşayan Semih, Trabzonspor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçı için hazır olacağını söyledi. Yetiştiği İzmir Çamdibispor kulübüne sık sık giden ve eski arkadaşlarıyla hasret gideren golcü futbolcu, düzenli olarak antrenman yapıyor. Geçtiğimiz yıl Süper Lig’i Gol Kralı olarak tamamlayan, ardından Euro 2008’de Milli takımın en çok gol atan ismi unvanını elde eden Semih, "Golsüz kaldım" dedi ve geleceğe yönelik hedeflerini şöyle anlattı: "Sakatlık nedeniyle ilk yarıda istediğim kadar forma şansı bulamadım. Oynadığım maçlarda çok acı çektim. Doktorlar son olarak meniskus ameliyatı olmam gerektiğini söylediler.



Geçirdiğim operasyon sonrasında sahalara daha güçlü bir şekilde döneceğime inanıyorum. Takım olarak farklı bir oyun sistemi ile sahaya çıkıyoruz. Güiza tek forvet olduğu için benim görev alanım daha geride. Bundan hiç bir rahatsızlık duymuyorum. Hocamın verdiği görevi yerine getirmek için çalışıyorum. Hücuma çıkıldığı zaman ileride çoğalıyoruz. Güiza ile ikinci yarıda coşarız. Takım olarak sıkıntılı günlerden geçtik. Şampiyonlar Ligi’nde aradığımızı bulamadık. Lige kötü başladık ama iyi bir yerde bitirdik. Trabzonspor maçı ile ikinci yarıya başlayacağız. İlk 6 maçımızın 5’ini İstanbul’da oynayacağız. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Gaziantep, İstanbul BŞB, Hacettepe, G.Birliği ve Sivas önünde 18 puan toplarsak, yolumuz iyice açılacak."

