Gölmarmara Gölü kuraklık tehdidi altında

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli, Gölmarmara, Ahmetli ve Saruhanlı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve 100\'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Gölmarmara Gölü\'nün, yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından \'Ulusal öneme sahip sulak alan\' olarak tescillenen ve yaklaşık 25 bin hektarlık alanı kapsayan Gölmarmara Gölü\'nde su seviyesi yer yer 30 santimetrenin altına düştü. Bazı bölgelerde suyun metrelerce çekilmesi nedeniyle, gölde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayanlar, kayıklarını suya indiremezken, sudaki oksijen yetersizliği nedeniyle de sazan balıklarında da az da olsa ölümler başladı.

\'GÖLE BİR AN ÖNCE SU TAKVİYESİ YAPILMALI\'

Gölün kenarındaki Tekelioğlu Mahallesi\'nin muhtarı İbrahim Kerse, 100\'ün üzerinde kuş türüne de ev sahipliği yapan ve kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunan Gölmarmara Gölü\'nün eski günlerine bir an önce kavuşması için göle bir an önce su takviyesi yapılmasını istedi. Kerse, \"Gölmarmara Gölü sadece Manisa için değil Türkiye içinde çok önemli bir sulak alan. Bu göl hem onlarca çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor hem de balıkçılık için çok önemli bir konuma sahip. Son 2 yıldan bu yana yaşanan kuraklık nedeniyle gölümüzde ciddi oranda bir çekilme yaşandı. Gölümüzü besleyen bir su kaynağı olmadığı gibi yaz mevsiminde de tarımsal sulama için su salınıyor. Manisa\'da, Gölmarmara Gölü\'nün kurtarılması için bir çalışma oldu. Bu çalışmada Gölmarmara Gölü\'ne Gediz Nehri\'nden pompalar aracılığı ile su basılmasıyla ilgili bir proje geliştirildi. Bu projenin hayata geçirilmesini istiyoruz\" dedi. Kerse, şöyle devam etti:

\'GÖLÜ BESLEYEN BİR KAYNAK KALMADI\'

\"Gölümüzü daha önce besleyen 2 kaynak vardı. Birisi Demirköprü Barajı diğeri ise Kumçay Deresi. Buralardan daha önce göle su geliyordu. Ancak Gördes Barajı nedeniyle Kumçay\'dan gelen kaynağımız tamamen kesildi. Demirköprü Barajı\'nda da su yok denecek kadar az. Artık bu gölün kurtulması için ya proje geliştirilecek ya da bol yağış olmasını bekleyeceğiz. Bu gölden balıkçılık yaparak geçinen 7 köy var.\"

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi Başkanı Süleyman Bilim ise balıkçıların düşen su seviyesi nedeniyle avlanamadıklarını söyledi. Bilim, \"Göl yatağındaki su seviyesindeki hızlı gerileme ile beraber ciddi sorunlar baş göstermeye başladı. Göl yatağı kıyıdan onlarca metre geri çekilmiş durumda. Bununla beraber kıyı kesimlerde balçık ve çamur tabakası oluştu. Bu nedenle balıkçılarımız kayıkları ile birlikte göle açılamıyor. Açılsa bile kıyıya yanaşmak için bazen bir saat uğraşmak zorunda kalıyor. Göldeki su seviyenin azalması ile birlikte sudaki oksijen oranı da düştü. Balıklar hareketsiz kaldığı için mantar hastalığı türedi. Gölümüzün acilen beslenmesini istiyoruz\" dedi.

\'20 YILDIR BÖYLE BİR KURAKLIK GÖRMEDİM\'

Gölmarmara Gölü\'nde eşi Münevver Öncü ile 20 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Turgut Öncü, \"Ancak, gölde bugüne kadar böyle bir kuraklık görmedim. Gölün her tarafı aynı durumda, kayıklarımızla göle ne girebiliyoruz ne de çıkabiliyoruz. Suyun sadece yarım metre yükselmesi bile bizleri mutlu edecek\" dedi.



FOTOĞRAFLI