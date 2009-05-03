Gollum'a benzetiliyor

Bir zamanların güzel yıldızı şimdi görenler gözlerine inanamıyor ve herkes onu güzel haliyle hatırlamak istiyor. Ancak Lohan'ın şu sıra tatil yaptığı Hawaii'den verdiği pozları görenler onu Gollum'a benzetiyor.Bir dönemin en çok izlenen filmi olan "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki bir Stoor Hobbit'i olan Gollum'un ışıktan korktuğu için o hale geldiği biliniyor. Sırf bu sebeple hayaletimsi bir yaratık haline gelen Gollum, neredeyse beş yüz yıl boyunca sisli dağların altındaki mağaralarda gizlenerek yaşamıştı.Lindsay Lohan da sanki hiç güneş görmemiş beyaz teni, aniden verdiği kiloları sebebiyle teninden görünen kemikleri ve halsiz görüntüsüyle bu benzetmenin pek de haksız olmadığını gösteriyor.