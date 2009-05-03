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Gollum'a benzetiliyor

Ünlü yıldız Lindsay Lohan güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Ancak yaşadığı ilişkiler ve verdiği kilolar sebebiyle şimdi tanınmaz bir hale geldi.

03 Mayıs 2009 03:00

Dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan bundan iki yıl öncesine kadar güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Ancak yaşadığı ilişkiler ve özellikle geçtiğimiz yıl bir anda verdiği kilolar sebebiyle şimdi tanınmaz bir hale geldi.

Lindsay Lohan fotoğrafları - FOTOGALERİ

Bir zamanların güzel yıldızı şimdi görenler gözlerine inanamıyor ve herkes onu güzel haliyle hatırlamak istiyor. Ancak Lohan'ın şu sıra tatil yaptığı Hawaii'den verdiği pozları görenler onu Gollum'a benzetiyor.

Bir dönemin en çok izlenen filmi olan "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki bir Stoor Hobbit'i olan Gollum'un ışıktan korktuğu için o hale geldiği biliniyor. Sırf bu sebeple hayaletimsi bir yaratık haline gelen Gollum, neredeyse beş yüz yıl boyunca sisli dağların altındaki mağaralarda gizlenerek yaşamıştı.

Lindsay Lohan da sanki hiç güneş görmemiş beyaz teni, aniden verdiği kiloları sebebiyle teninden görünen kemikleri ve halsiz görüntüsüyle bu benzetmenin pek de haksız olmadığını gösteriyor.

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