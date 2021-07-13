Göllere atılan Japon balıkları, devasa boyutlara ulaşarak ekosistemleri tehdit ediyor

ABD'nin Minneapolis şehrinin yaklaşık 15 mil güneyindeki Burnsville'de yetkililer, serbest bırakılan akvaryum balıklarının normal boyutlarının birkaç katına kadar büyüyebileceğini ve yerli türlere zarar verebileceğini söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, şehrin Twitter hesabı üzerinden şunlar kaydedildi: "Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere salmayın! Düşündüğünüzden daha çok büyüyorlar. Dipteki tortuları emerek ve bitkileri kökünden sökerek düşük su kalitesine katkıda bulunuyorlar"

Yetkililer kasım ayında, yerel sulardan 50 bin Japon balığı çıkardı. İlçe su yönetimi müdürü Paul Moline, akvaryum balıklarının “göllerin su kalitesini olumsuz yönde etkileme potansiyeli yüksek” olan bir tür olduğunu söyledi.

Doğaya bırakılan akvaryum hayvanlarının neden olduğu ekolojik yıkım ilk değil. Hint-Pasifik'e özgü, ancak 1982'de Andrew Kasırgası'ndan sonra Florida evcil hayvan sahipleri tarafından serbest bırakıldığına inanılan etçil aslan balığı, deniz yosununun resiflerini geçerek düzinelerce Karayip türünü öldürmüştü.

Vahşi yaşam yetkilileri geçtiğimiz günlerde, bir balıkçı 16 inçlik bir akvaryum balığı yakaladıktan sonra "evcil hayvan sahiplerinin sudaki balıklarını asla vahşi doğaya salmamaları gerektiği" konusunda uyardı.

Minnesota kışında düşük oksijen seviyeleriyle kolayca çoğalabilen ve hayatta kalabilen Japon balıklarının istila ettiği su yollarını iyileştirmenin maliyeti oldukça fazla. Yetkililer, sürülerin nasıl yok edileceğini incelemek için bir danışmanlık firmasıyla 88 bin dolarlık sözleşme imzaladı.