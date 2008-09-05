Gölgeniz sizi ele verebilir!

Aselsan’dan uydu atılımı

Google Earth'de sansür

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre, son gelişen teknolojiyle casus uyduları, uzaydan artık insanların kimliklerini gölgelerinden bile tespit edebilecek.NASA tarafından geliştirilen ‘Yürüyüş Analizi’ isimli teknik, casus uydularının, geliştirilen bilgisayar programıyla insanların kimliklerini gölgelerine yansıyan yürüyüş tarzlarından tespit etmeyi hedefliyor. Suçluluları ve teröristleri bulmada etkili olması umulan tekniğin temel noktası, insanların yürüyüş tarzarının kişisel ve zor gizlenebilecek türden olması. Uzmanlara göre uzaydan çekilen fotoğraflarda açı olarak takip edilen kişinin tepesinin görüş alanına girmesi ve yürüyüş şeklinin tam görülememesi kimlik tespitinde hatalara neden olabiliyor.New Scientist dergisinde yayımlanan raporda, Nasa'da projeyi yürüten Dr. Adrian Stoica, bu nedenle gölgelerin öneminin büyük olduğunu anlatarak bir şüphelinin yürüyüş şekli dosyalandıktan sonra gölgesinden kimlik tespiti yapabileceklerini bildirdi. Dr Stoica tarafından geliştirdiği bilgisayar programı, kişinin hareket eden gölgesini belirleyerek, güneşin pozisyonu veya kamera açısına ilişkin verilere göre, kısa ya da uzun gölgeyi düzeltiyor. Stoica, şuan projenin ön aşamalarında olmasına rağmen ileri de askeri ve istihbarat alanında tekniğin kullanabileceğini belirtti.Projenin ne kadar işe yarayacağı konusunda kafalarında soru işaretleri olan bazı uzmanlar tekniğin Irak, Afganistan’ta işe yarayabileceğini ama örneğin yağmurlu Manchester'da birini gölgesinden tespit etmenin zor olacağını söyledi.