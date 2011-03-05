-''GÖLGELER VE SURETLER''İN KKTC GALASI LEFKOŞA (A.A) - 05.03.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs'ta 1963 yılında bir köyde Türk ve Rumların yaşadığı olayları anlatan ''Gölgeler ve Suretler'' filmini, o günleri yaşamayanların izlemesi gerektiğini belirterek, filmi Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a da tavsiye edeceğini söyledi. Yönetmenliğini Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim'in yaptığı, oyuncularının çoğunluğunu da Kıbrıslı Türk ve Rumların oluşturduğu, Kıbrıs'ta 1963 olaylarından bir hikayeyi anlatan ''Gölgeler ve Suretler'' filminin KKTC galası, Lefkoşa'da yapıldı. Gala gösterimini, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, eski mücahitler ve davetliler izledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, filmi izledikten sonra yaptığı açıklamada, ''O günleri yaşamayanlar, o günleri görmeyenler için bu filmi görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu sadece bir bölgede olan bir olayı canlandırmakta ama Kıbrıs'ın tüm bölgelerinde yaşanan bir olaydır'' dedi. Filmin birçok mesaj verdiğini belirten Eroğlu, ''Hem geçmişten mesajlar var hem bugün için verilen mesajlar var hem yarınları güvence altına almak için de yine mesajlar var'' diye konuştu. Filme emek veren herkesi kutlayan Eroğlu, ''Filmin uluslararası festivallerde gösterilmesi için girişimde bulunacak mısınız'' sorusu üzerine, ''Bunu şu anda söyleyemiyorum ama mutlaka bazı çalışmalar yapılıyor bu konuda'' dedi. Eroğlu, filmin uluslararası festivallerde gösterilmesinin, Kıbrıs Türkünün geçmişte neler yaşadığı ve nerelerden bu günlere geldiğinin dünyaya aktarılması bakımından önemli olduğunu vurguladı. Filmin Kıbrıs Rum kesiminde gösterilmesine nasıl bir tepki verileceğine ilişkin soru üzerine ise Eroğlu, ''Herhalde hoş karşılamazlar'' dedi. Filmde politika yapılmamaya çalışıldığına işaret eden Eroğlu, filmin Rum tarafında gösterilmesiyle ''böyle günler yaşanmıştı'' diyeceklerini düşündüğünü dile getirdi. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a, filmi birlikte izlemeyi önerip önermeyeceğinin sorulması üzerine de Eroğlu, 9 Mart Çarşamba günü Hristofyas'la görüşeceğini anımsatarak, ''Böyle bir film çekilmiştir, tavsiye ederim diyebilirim ama göreceğini zannetmem'' dedi. -İLK BÖLÜNME- Filmin Yönetmeni Derviş Zaim, AA muhabirine açıklamasında, Kıbrıs'ta 1963'te iki toplum arasında ilk fiziki bölünmenin yaşandığına işaret ederek, filmde, bu bölünme sırasında babasından ayrı düşen bir kızın tekrar babasına kavuşmasının anlatıldığını söyledi. Filmi, adada Kıbrıslı Türkler ve Rumlarla birlikte yaptıklarını belirten Zaim, ''Bunun ayrı bir sembolik önemi olduğunu düşünüyorum'' dedi. Zaim, filmin, ''aradaki meselelerin konuşulmasına küçük bir katkıda bulunacağını'' umduğunu ifade etti. Filmin iki toplumlu galasının ara bölgede yapılacağını bildiren Zaim, bir soru üzerine, Rum lider Hristofyas'ın da galaya davet edildiğini, ancak ''başka bir programının'' olduğunu öğrendiklerini söyledi. Zaim, ''Başka programı olduğunu duyduk, herhalde katılamayacak'' dedi.