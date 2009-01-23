Gölge tiyatrosuna 'modern' bir bakış

İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde açılan “Gölgeye Övgü” sergisi, sanatseverleri geleneksel gölge tiyatrosunun 20. yüzyıl başında sinemaya ve günümüz çağdaş sanatına etkilerini keşfetmeye çağırıyor.



Milliyet'in haberine göre; gölge tiyatrosunun Türkiye ve Yunanistan’daki köklü geçmişinin çağdaş sanata etkilerini yansıtan, 7 ülkeden 8 sanatçının ve 20. yüzyılın ilk yarısından 2 sinemacının önemli eserlerini bir araya getiren “Gölgeye Övgü” adlı sergi, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde açıldı. Gölgeye Övgü sergisi, sanatseverleri geleneksel gölge tiyatrosunun 20. yüzyıl başında sinemaya ve günümüz çağdaş sanatına etkilerini keşfetmeye çağırıyor.



Avrupa Kültür Fonu’nun desteğiyle gerçekleşen sergiyle birlikte ilk kez İstanbul Modern, İrlanda Modern Sanat Müzesi ve Benaki Müzesi arasında işbirliği yapılıyor. Serginin küratörlüğünü İstanbul Modern Danışmanı Paolo Colombo üstleniyor.



Dublin ve Atina’ya da gidecek



5 Kasım 2008 - 4 Ocak 2009 tarihleri arasında Dublin’de sergilenen “Gölgeye Övgü”, 23 Mayıs - 26 Temmuz 2009 tarihleri arasında da Atina’daki Benaki Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.



Gölge tiyatrosunun Türkiye ve Yunanistan’daki köklü geçmişinin çağdaş sanata etkilerini yansıtan “Gölgeye Övgü”, halk masallarına ya da yalın çağdaş anlatılara dayanan çalışmaları kapsıyor ve dans, opera ve müzik içeren gölge tiyatroları, siluetler, çizimler, metinler, elyazmaları, filmlerle birlikte 100 ’den fazla yapıt sunuyor.



“Gölgeye Övgü” adlı sergiye cemiyet hayatının tanınmış simaları Oya - Bülent Eczacıbaşı, Faruk - Füsun Eczacıbaşı, Feryal Gülman, Bahar Korcan, Yasemin Aloğlu, Sema Çağa, Ünal Uzun, Semahat Arsel, Aslı Başar, Sevgi Gedikoğlu, Erol Aksoy ve Vedat Alaton katıldı.

