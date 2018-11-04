Golfte 'Turkish Airlines Open 2018'in galibi Justin Rose

Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan ve Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Turkish Airlines Open 2018"de, geçtiğimiz yılın da kazananı, İngiliz sporcu Justin Rose şampiyon oldu.

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen turnuvanın finali, büyük çekişmeye sahne oldu. İngiliz Justin Rose ve Çinli sporcu Haotong Li arasında gün içerisinde ilk sıra el değiştirdi. Gün boyu başarılı atışlarını devam ettiren olimpiyat şampiyonu Rose ile Li, 18. deliğe eksi 17 vuruşla başa baş skorla girdi.

Son delikte ikili arasındaki eşitlik bozulmayınca, play-off oynandı. İngiliz Rose, bu etapta yaptığı başarılı atışlarla rakibini geçerek, turnuva şampiyonluğunu elde etti. Turnuvada üçüncü ise eksi 15 vuruşla İspanyol Adrian Otaegui oldu.