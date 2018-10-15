Golfte dünyanın en iyisi Belek'e geliyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -



AVRUPA Turu\'nun Türkiye ayağı olan Turkish Airlines Open bu yıl 1-4 Kasım tarihlerinde Carya Golf Kulübü\'nde düzenlenecek. Dünyanın en iyi golfçülerini ağırlayacak olan turnuvada, 10 Eylül\'de dünya 1 numarası olan, FedEx Cup şampiyonu Justin Rose da mücadele edecek.

2013 yılından bu yana dünyanın en iyi golfçülerini Belek\'te buluşturan Turkish Airlines Open, 1-4 Kasım tarihlerinde altıncı kez düzenlenecek. Carya Golf Kulübü\'ndeki turnuvada son şampiyon Justin Rose ile birlikte dünya sıralamasında ilk 75\'te bulunan oyuncular sahaya çıkacak.

Geçen yıl turnuvayı kazanan İngiliz oyuncu 10 Eylül\'de dünya sıralamasında birinci basamağa çıkmış, ardından PGA Turu\'ndaki FedEx Cup\'ı ilk sırada bitirerek 10 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olmuştu. 2013 yılında Amerika Açık\'ı kazanan tecrübeli golfçü, 2016 Rio Olimpiyatları\'nda da zirveye çıkmıştı. 1998 yılından bu yana profesyonel golf oynayan Justin Rose\'un 9\'u PGA Turu\'nda, 11\'i Avrupa Turu\'nda olmak üzere toplam 22 şampiyonluğu bulunuyor.

AĞAOĞLU: \"JUSTIN ROSE TÜRKİYE\'NİN ELÇİSİ\"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Open\'da Justin Rose\'u ağırlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Rose\'un 2012 yılında Turkish Airlines World Golf Cup, geçen yıl da Turkish Airlines Open\'ı kazandığını hatırlatan Ağaoğlu, \"Justin gerçekten hem Belek\'i hem de Türkiye\'yi çok sevdi. Geçen yıl Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da kendisine \'fahri elçilik beratı\' verdi. Onun Türkiye ile ilgili verdiği olumlu mesajların ülke turizmi ve ülke golfü için önemini biliyoruz\" dedi.

Ağaoğlu, Rose\'un yanı sıra Avrupa Turu\'nun birçok önemli oyuncusunun 7 milyon dolar ödüllü Turkish Airlines Open\'a katılacağını açıkladı.

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