Golfçü paşa: Aktütün’e ben mi gitseydim?

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Babaoğlu, Aktütün'e saldırı sonrasında Antalya Serik’te golf oynadığı ve ilgisiz kaldığı yönündeki eleştirilere tepki gösterdi



Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Aktütün sınır karakoluna saldırı sonrasında Antalya Serik’te golf oynadığı ve ilgisiz kaldığı yönündeki eleştirilere tepki göstererek Hürriyet gazetesine şunları söyledi:



"Evet, ben Cuma ve Cumartesi günü Antalya’da idim. Komutanlarımdan izin alıp Ankara’dan Antalya’ya giderek Karpuzkaldıran Askeri Kampı’nda kaldım. TSK’da kuvvet komutanı da olsanız daima her adımınızı komutanlarınızın izni dahilinde gerçekleştirirsiniz. Doğrudur. Antalya’da turnuvada golf oynadım. Yıllardır bir spor olarak yapıyorum. Cumartesi akşam da Ankara’ya döndüm. Pazar günü de, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da katıldığı Eskişehir’deki şehidimizin cenazesindeydim. Tabii ki her tür eleştiriye hakaret ve iftira olmadığı sürece açığız. Ama bu mu olmalı eleştiri? Burada, şunu sormamışlar. Hava Kuvvetleri harekat refleksi ve operasyonlar bazında bir zafiyet yarattı mı? Herhangi bir eksiklik olmuş mu? Hata yapılmış mı? Hayır. Ne yapsaydım acaba, bu eleştiride bulunanları mutlu etmek için o gün Aktütün’e mi gitseydim? Bütün bunlar bilerek TSK’yı yıpratmak amacı ile yazılıyor. Kimse TSK’ya, Hava Kuvvetleri’ne haksızlık yapmasın.



Nöbetçi kurmay organizeydi



Hava Kuvvetleri’nin 24 saat alarmda olan harekat merkezleri vardır. Kuvvet sadece benden oluşmuyor. İlgili nöbetçi kurmay ve harekat personelimiz sürekli her tür gelişmeye anında yanıt verecek şekilde organize olmuşlardır. Şehitlerimizin haberi bana o gün doğal olarak anında ulaşmadı ama sonrasında başlatılan her harekatın emrini Ankara ile koordine ederek bizzat ben verdim. Her aşamada her harekat detayını ilgili arkadaşlarımla koordine ettik. Son 4 günde gerçekleştirilen sınır ötesi ve içi harekatlarda da tam isabet kaydedildi."



15 şehidi 2. golf sırasında öğrenmiş



Aktütün Karakolu ve civarındaki tepelerde PKK terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar 3 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında başladı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Babaoğlu da cuma günü izinle olarak geldiği Antalya’da kaldığı otelde düzenlenen golf turnuvasına katılıyordu. Babaoğlu cuma günü saat 09.00-12.30 arasında golf oynadı. Akşama kadar devam eden çatışmaların haberi izindeki komutana ulaşmadı.



Şehit sayılarının belli olması üzerine Genelkurmay, cumartesi sabah saat 09.00’da açıklama yaptı. Aynı saatlerde Babaoğlu, golf turnuvası için yine otele gelmiş ve sahaya çıkmıştı. Şehitlerin haberi de bu sırada kendisine ulaştı. Babaoğlu, pazar günü Eskişehir’de şehit cenazesine katıldı.