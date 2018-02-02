Golf tutkunları, onun anısına bir araya geliyor

Golf tutkunları bu sene ikincisi düzenlenecek olan Nuri Özaltın Memorial Trophy Golf Turnuvası için Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bir araya gelecek. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın anısına düzenlenen turnuvaya, Gloria Hotels & Resort ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Turizm yatırımlarının yanı sıra, spor ve sporculuğa verdiği destekle de tanınan otelde, Nuri Özaltın anısına düzenlenecek olan turnuva 3 Şubat tarihinde başlayacak.



Türkiye'nin tek "45 Delikli Golf Tesisi" unvanını taşıyan otelde düzenlenecek olan organizasyonda, bireysel turnuvalardan özel gala yemeğine, golf sohbetlerine kadar birçok renkli aktivite gol tutkunları ile buluşacak. Etkinliğin son gününde ise en iyi skor ile bitiren yarışmacıya "Nuri Özaltın Onur Ödülü" takdim edilecek.



3 Şubat'ta başlayacak olan turnuva 10 Şubat'ta sona erecek.