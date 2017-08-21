Golf tutkunları Bodrum'da buluştu

BODRUM,(DHA) (Fotoğraflı)

İş dünyası, Turkcell Platinum Golf Challenge ile Bodrum\'da buluştu

Turkcell Platinum Golf Challenge kapsamında bu yıl ilk kez Bodrum\'da düzenlenen turnuvada 100\'ü aşkın golfçü yarıştı. İki gün süren turnuvaya, iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Turnuva yarışmacıların yanısıra izleyicilere de keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Bodrum Golf Kulübü\'nde gerçekleştirilen turnuvada, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu\'nun yanı sıra Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile birlikte tanınmış iş adamları Nihat Özdemir, Fikret Öztürk ve Cemal Kalyoncu gibi isimler golf sahasında yer aldı. Erkekler C kategorisinde yarışan Nihat Özdemir kendi kategorisinde birinciliği elde etti.

SPORCULAR 6 KATEGORİDE, 120 DÖNÜMLÜK ARAZİDE YARIŞTI

İki gün süren turnuvada sporcular, \"Erkekler A-B-C\" ve \"Kadınlar A-B\" ile \"Gençler\" olmak üzere altı ayrı kategoride mücadele etti. 120 dönüm arazide 9 çukurlu golf sahasında iki tur üzerinden gerçekleştirilen karşılaşmalarda, kendi kategorilerinden birinci olan isimlere düzenlenen bir törenle ödülleri verildi.

Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum Kazananları

Erkekler A: Necdet Soyer

Erkekler B: Teoman Yaman

Erkekler C: Nihat Özdemir

Kadınlar A: Aynur Kutal

Kadınlar B:Esra Hergül

Gençler: Aylin Tepe

