Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü\'nde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Yurt içi ve dışından 20\'si profesyonel 80 golfçü 3 gün süren turnuvada günlük 18 olmak üzere 54 çukurda mücadele etti. Turnuvada İsveçli Markus Westerberg, Ata Ordulu, Hasan Okudan ve Mustafa Yıldırım\'dan oluşan takım eksi 27 puanla birinci oldu. İkinciliği eksi 26 puanla Aytekin Akyürek, Savaş Kaya, Kazım Kotan ve ABD\'li George Wilbur\'dan oluşan takım elde etti. Bülent Karataş, Rus Mirdagaian Absaliamov ve Vitalii Viazovoi ile Elisey Antrepenko\'dan oluşan takım ise eksi 19 puanla üçüncü oldu.

Turnuvanın \'En İyi Profesyonel Golfçü Ödülü\'ne layık görülen Ulaş Karataş, 4 bin Euro para ödülünün de sahibi oldu. \'Bayrağa En Yakın Vuruş Ödülü\'nü erkeklerde eski milli futbolcu İlhan Mansız, kadınlarda ise Öykü Öğe elde etti. \'En Uzun Vuruş Ödülü\'nü erkeklerde ABD\'li George Wilbur, kadınlarda Mekserina Öztürk aldı.

Dereceye giren golfçülere ödülleri gala gecesinde Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, Kaya Palazzo Golf Kulüp Genel Müdürü Şehmuz Işık ve Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ tarafından verildi.

FOTOĞRAFLI