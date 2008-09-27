Golf için 1 milyon dolara ev aldı

Hülya Avşar, Türkiye’nin en yüksek gökdeleni olacak Saphire’den 1 milyon dolara daire satın aldı. Avşar’ı bu yatırıma iten ise 163’üncü metredeki katın tamamına golf sahası yapılacak olması.



Hülya Avşar kazandıklarını emlakla değerlendirmeye devam ediyor. Avşar’ın son yatırımı henüz inşaat halinde olan Saphire adlı gökdelenden daire satın almak oldu. Daha önce Sarıyer Büyükdere’de 2.5 milyon dolara konak alan Avşar, gökdelenin 23’üncü katında bulunan 120 metrekarelik yeni dairesi için 1 milyon dolar ödedi.



Golf sporuna merakıyla bilinen sanatçıyı burada en çok etkileyen ise 163’üncü metredeki katın tamamına golf sahası yapılacak olması. Levent’teki Saphire’in en çarpıcı özelliği konumu. 261 metre yüksekliğe sahip olacak Saphire, Dubai Şeyhi El Makdum’un, Dubai Kuleleri’ni inşa etmeyi planladığı İETT garajının arazisiyle bitişik. Yatırımcısı ise Kiler Grubu. Saphire’de evlerin fiyatı 1 milyon dolardan başlıyor, 7 milyon 500 bin dolara kadar yükseliyor.

