Golf GTI artık 4 çeker - FOTOGALERİ

Audi S3'le benzer bir motor kullanması beklenen GTI-R'da ağırlığı düşürmek amacıyla 3.2 litre V6 motor yerine, yaklaşık 266 beygir güç üretebilen 2.0 litre turbo motor görev yapacak. Ancak, her ne kadar kullanılan malzemelerde ağırlığı azaltmaya yönelik tercihlerde bulunulsa da, 4 tekerlekten çekiş sisteminin getireceği yük nedeniyle yeni GTI'ın eskilere nazaran daha ağır olması bekleniyor.LED gündüz farları, farklı ön tampon tasarımı, yan rüzgarlıklar, daha geniş lastikler, arka tavasn spoileri ve arka LED lambalar yeni Golf Golf GTI-R'ın ilk göze çarpan detayları arasında.Eylül ayında düzenlenmesi beklenen Frankfurt Otomobil Fuarı'nda GTI meraklılarının karşısına çıkacak olan ilk 4 çeker Volkswagen Golf GTI-R'ın, 2009 yılı sonlarında satışa çıkması bekleniyor.