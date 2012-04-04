Kapaklar açıldı, 2 işçinin cesedine ulaşıldı

Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde Karasu 2 Hidroelektrik Santrali Göleti’nden geçen enerji nakil hattındaki arızayı onarmaya giderken bindikleri deniz bisikletinin alabora olmasıyla suda kaybolan 5 TEDAŞ görevlisini arama çalışmalarından sonuç alınamayınca kapak açılarak su tahliyesine başlandı. Akşam saatlerinde ise kaybolan 5 işçiden Rıdvan Takım ve Mustafa Arifoğulları'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Erzurum- Bayburt karayolu kenarında Aşkale Çimento Fabrikası yakınındaki Sarıbaba Köyü yakınındaki Karasu- 2 Hidroelektrik Santrali’nin göletinden geçen enerji nakil hattındaki arızayı onarmak için TEDAŞ Aşkale Şubesi’nde görevli 5 işçi, dün akşam saatlerinde deniz bisikleti ile gölette açıldı.

Yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde ve bir bölümü buzla kaplı gölette ilerleyen deniz bisikleti, buz kütlesine çarparak alabora oldu. TEDAŞ görevlilerinin buz gibi suya düşmeleri ve buz kütlesinin üzerine çıkma çabalarını izleyen Sarıbaba Köyü sakinleri "Sakin olun kurtaracağız" diye bağırarak görevlilere destek vermeye çalıştı.

Güneşin batmak üzere olduğu sırada meydana gelen bu olay üzerine 'acil yardım' istendi. Ancak, buzlara çıkamayan ustabaşı Mustafa Arifoğulları (58) ile işçiler Rıdvan Takım (36), Feridun Öztürkç (35), Ahmet Sait Turan (27) ve aynı yaştaki Şahin Baykal gecenin karanlığında kayboldu.

Erzurum Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden ekipler botlarla gölete girerek TEDAŞ görevlilerini arama çalışmasını, gece yarısına kadar sürdürdü. Gece yarısından sonra ara verilen çalışmalara bugün saat 08.00’den itibaren yeniden başlandı.

Rize’den gelen Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 6 sualtı polisi de güç koşullar altındaki çalışmalara destek verdi. Bu arada askeri helikopter, çevreyi havadan kontrol altına alırken, diğer taraftan alçak uçuşla gölet üzerindeki buzların kırılmasını sağladı.

İşçi yakınlarından tepki

Aşkale Kaymakamı Asalet Karabulut’un yönetimindeki arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için gelen Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk’e kaybolan görevlilerin yakınları, çalışmaların geç başladığını ileri sürerek tepki gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu alanda kaybolan işçilerin yakınları Vali Öztürk’e "Adamlar dün 3 saat bağırarak öldü. Buraya kimse gelmedi böyle arama mı olur?" dedi. Vali Yardımcısı Ömer Hilmi Yamlı ile birlikte olay yerindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sebahattin Öztürk daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaymakam: Gecikme olmadı

Gölette kaybolma olayının dün saat 18.30 sıralarında meydana geldiğini belirten Aşkale Kaymakamı Asalet Karabulut, "Ekiplerimiz hızlı bir şekilde buraya yetiştiler. Erzurum- Aşkale arası 54 kilometre. Arama Kurtarma Birliği’nin hazırlanması, gelmesi için zamana ihtiyaç var. Zaman farkından dolayı arkadaşlarımızı kurtaramamışlardır" dedi.

Dünkü arama kurtarma çalışmaları dün gece saat 02.00’ye kadar devam ettiğini belirten Kaymakam Karabulut, "Rize, Malatya ve Erzurum’dan kurtarma ekipleri geldi ve hala çalışmalar devam ediyor. Kış mevsimi olduğu için gölette buzlanmadan dolayı meydana gelen sıkıntı var. Malatya ve Erzurum’dan helikopter geldi. Malatya’daki uzman ekipti, ancak helikopterin buraya gelmesi zaman alıyor. Öyle olunca vaktinde yetişemedi. Kış mevsiminden kaynaklanan bir sıkıntı var. Bir gecikme söz konusu değil" diye konuştu.

Vali Öztürk: İhmal olup- olmadığını araştırıyoruz

Aşkale’de yaptığı incelemeden sonraı Erzurum’a gelerek İl Genel Meclisi’nde üyelere bilgi veren Vali Sebahattin Öztürk ise "Helikopter ve dalgıçlar orada. Olay yerine gittik. İhmal olup- olmadığını bilemeyiz. Savcılık bakıyor. Biz de idari yönden ihmal var mıdır, yok mudur bakacağız. Kurtarma için bir ihmal yok. Zamanında herşey gitti. Ama zaman derken, zaman şudur; Bizim gidebileceğimiz zaman. Vatandaşın lazım olan zamanı değildi, demek ki. Vatandaşlarımızın bir kısmı en azından belki de kurtulabilirdi. Vatandaşlarımızı kaybettik öyle görünüyor. Ama daha belli değil. Bende sizin gibi deniz bisikletiyle gönderildiğini duydum" ifadesini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Aşkale Kaymakamı Asalet Karabulut, yaptığı açıklamada, Karasu 2 baraj göletinde meydana gelen olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi. Karabulut, söz konusu soruşturmanın olayın başından sonuna kadar yaşanan gelişmelerin incelenmesi için başlatıldığını ifade etti.Asalet Karabulu, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Karasu 2 HES göletinde 3 işçiye ulaşmak için yapılan arama çalışmalarına saat 20.15 itibariyle son verildi. Ekipler, Feridun Öztürk, Ahmet Sait Turan ve Şahin Baykal’ı arama çalışmalarına yarın saat 06.00’da tekrar başlayacak.