Gölette bot alabora oldu; üsteğmen kayıp

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde, aralarında hava üsteğmen Burak İz'in de bulunduğu dört kişinin bindiği lastik bot Menderes Nehri'nde alabora oldu. Üsteğmen İz, akıntıya kapılarak, gözden kaybolurken, diğer üç kişi yüzerek kurtuldu.

İstanbul'daki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda görevli pilot üsteğmen Burak İz, izinli olarak geldiği Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında ördek avlamak için üç sivil arkadaşıyla lastik bota binerek Menderes Nehri'ne açıldı. Kabağaçlar Mevkisi'ne geldiklerinde, bir ağaç dalına takılan bot alabora oldu. Akıntıya kapılan üsteğmen İz, gözden kaybolurken, diğer üç kişi bir ağaç dalına tutunarak sürüklenmekten kurtuldu. İlk şoku atlatan üç kişi yüzerek kıyıya çıkıp, canlarını kurtardı.

Kayıp Üsteğmen İz'in bulunması için Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye gönderildi. Ancak, Deniz AFAD ekibinin sualtı biriminin 1.5 yıl önce kapatılması nedeniyle müdahalede bulunamazken sadece karadan arama yapabildi. Bunun üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istendi. Olaydan 2 saat sonra bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, botla nehre açılıp, su altında arama çalışmalarına başladı.