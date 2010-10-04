Gölette 3 çocuk cesedi

T24 - Kahramanmaraş'ta, ilkokul 3. sınıf öğrencisi 3 çocuğun köylerine yakın bir gölette cesetleri bulundu. Çocukların serinlemek amacıyla suya girdikleri düşünülüyor.



Merkeze bağlı Döngel köyünde gölette 3 çocuğun cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, akşam eve dönmeyen Döngel İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri Mehmet Akif Koca (8), Davut Akçadağ (9) ve Erdem Dağ'ın (9) aileleri jandarmaya haber verdi.



Çocukların cesetleri, yaklaşık 1,5 saat süren aramanın ardından köyün yakınlarındaki gölette bulundu.



Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Döngel Muhtarı Cuma Ali Gök, çocukların aynı sınıfta eğitim gördüklerini ve arkadaş olduklarını belirterek, ''3 çocuğun serinlemek amacıyla gölete girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Çocuklar akşam saatlerinde eve dönmeyince aramaya başladık. Yaklaşık 1,5 saat sonra cesetleri küçük bir gölette bulduk. Çok üzgünüz'' diye konuştu.









