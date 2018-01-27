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Göletin buzları, ördek ve kazlar için kırıldı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin Beştepeleri Mehmet Çalık Parkı'ndaki göletin suları hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düşünce buz tuttu

27 Ocak 2018 16:14

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'nin Beştepeleri Mehmet Çalık Parkı\'ndaki göletin suları hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düşünce buz tuttu. Belediye görevlileri buradaki ördek ve kazlar için göletin buzlarını kürekle kırıp, suya girmelerini sağladı
Kocasinan ilçesindeki Beştepeler Mehmet Çalık Parkı\'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan gölette barınan ve sayıları 200\'e yaklaşan Pekin, Yeşilbaş, Amerikan ve Suna türü  ördekler ile Mısır ve yerli kazlar, hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düşmesi üzerine, buz tutan suya giremedi. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, ellerindeki küreklerle buzları kırıp, hayvanların suya girmesini sağladı. Beştepeler Parkı\'ndaki midilli atları ve keçiler için de kapalı alanlar dışındaki açık bölümlerde kar temizliği yapıldı.
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