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Yaşam

Gölete düşen otomobilin sürücüsü öldü

20 Aralık 2009 03:07

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli göletine düşen otomobilin sürücüsü öldü.

Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Keçici (58), 06 PJB 75 plakalı otomobiliyle Temelli Muhsin Yazıcıoğlu Göleti'ne geldi. Otomobil, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle gölete düştü.

Araçtan çıkamayan Keçiçi, boğularak öldü.

İtfaiye dalgıçlarınca yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından önce Keçici'nin cesedi, ardından da otomobil sudan çıkarıldı.

Keçici'nin cesedi, Temelli Sağlık Ocağı'na kaldırıldı.

Halil İbrahim Keçici'nin 4 kızı ve 2 oğlu olduğu öğrenildi.

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