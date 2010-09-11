Gölete düşen 4 gençten 3'ü boğuldu

T24- Konya’da maden çıkartılan alanda biriken suya düşen 4 gençten üçü boğuldu.





Edinilen bilgiye göre, 2 hafta sonra askere gidecek arkadaşları Mehmet Ali Teke’yi (20)

eğlendirmek için Meram ilçesindeki krom-magnezit fabrikasının yakınındaki maden çıkarılan ve içi su dolan alana yüzmeye gelen 9 arkadaş, suya girdi.





Suya girdikten kısa süre sonra gençlerden Hüseyin Tosun (17), Mehmet Ali Konyalı (18), Mehmet Aydın (17) ve Emrah Aydın (18) bir anda çırpınmaya ve sudan çıkmaya çalıştı. Emrah Aydın, kendi çabası ve arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkmayı başarırken, Tosun, Konyalı ve Aydın ise boğuldu. Olayın bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ve dalgıçlar, 3 gencin cesedini sudan çıkarttılar.

Çocuklarının boğulduğu haberini alarak olay yerine gelen ve sinir krizleri geçiren aileleri, sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı.



