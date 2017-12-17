Gölet buz tuttu

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde Oltu Çayı üzerine kurulan HES göletinin yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesinde dondurucu soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşünce Oltu Çayı üzerinde Hidroelektrik Santrali (HES) gölet üzerinde 15 santimlik buz tabakası oluştu. Göletten taşan sular adeta küçük şelaler oluşturdu. Çok sayıda kişi buzlu gölet üzerinde yürüyüp, buzdan şelalede fotoğraf çektirdi.

Meteorololojik verilere göre Ardahan\'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 22 derece ile dün gece Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum\'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü\'nde 18.4, Ağrı\'da 17.9, Kars\'ın Selim ilçesi 15.6, Ardahan\'da 14.6, Iğdır\'da 5.4, Muş\'ta 4.4, Erzincan\'da 3.4 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölge genelinde sabah saatlerinde ve gece buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesinin beklendiğini bildirdi. Uzmanlar, görüş uzaklığında azalma ve ulaşımda aksamalara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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