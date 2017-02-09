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BBC Türkçe

Göle düşen Avustralyalı 'yoga' sayesinde hayatta kaldı

45 yaşındaki Avustralyalı çiftçi, kazma makinasıyla göle düştü. 5 saat boyunca burnunu suyun üstünde tutmak için Yoga hareketlerinden biri olan kobra pozisyonunda kaldığını söyledi.

09 Şubat 2017 16:25

Daniel Miller, Avustralya'nın Sydney kentinin 300 kilometre uzağında kazma makinasını sürerken gölün kenarı çöktü.

3 tonluk kazma makinasıyla göle düşen Miller'a makinanın bir parçası takıldı.

Miller gölde mahsur kaldı.

Yogada sırtı gererek ve göğsü havaya kaldırarak yapılan kobra pozisyonunda duran Miller, sadece burnunu suyun üzerinde tutmayı başardı.

Kurtulduktan sonra Avustralya'nın Sydney Daily Telegraph gazetesine konuşan 45 yaşındaki çiftçi, "Gölde mahsur kalmıştım ve kafamı suyun üzerinde tutmam gerekiyordu. Sanırım kobra pozisyonundaydım. Yoga ve tabii yaşama arzum hayatımı kurtardı" dedi.

Miller, komşusu yardım çağrılarını duyana kadar bu pozisyonda kaldı.

Kurtarma ekipleri Miller'ın 2 saat suda kaldığını söylediler.

Ancak Miller'ın eşi Saimaa, Facebook'ta kocasının 5 saat boyunca mücadele verdiğini yazdı.

Daniel Miller, mahsur kaldığı süre boyunca karısına ve iki çocuğuna dönmeyi azmettiğini söyledi.

Polis şefi Neil Stephen, Miller'ı bulduklarında yalnızca alnının ve burnunun gölün üstünde gözüktüğünü söyledi ve "Hayatta olduğu için çok şanslı" dedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi Miller'ı kurtarmak için gölden çamur ve su çekti.

İtfaiye ekibinin kaptanı Steve Howard, "Bu kadar uzun süre boyunca o pozisyonda durabilmesi gerçekten inanılmaz" dedi.

Miller helikopterle hastaneye kaldırıldı ve geçirdiği hipotermi ile sırtındaki ufak incinmeler tedavi edildi.

Eşi Saimaa, kocasının tamamen zihin gücünü kullanarak hayatta kaldığını söyledi.

Saimaa Facebook hasabından paylaştığı mesajda, "Efsane bir adamdan efsane bir mücadele gösterisi" dedi.

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