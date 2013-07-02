Tunceli'nin kutsal mekanı Gola Çetu yıkılmaktan kurtuldu

DSİ'nin açtığı dava sonrası Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hakkında yıkım kararı verilen Gola Çeto Parkı ve içindeki Aleviler'in kutsal saydığı Gola Çetu yıkılmaktan kurtuldu. Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin "DSİ davayı geri çeksin ve hukuki süreç sonuçlansın, bizler de parkın ve ziyaretin yıkılmayacağı garantisini alalım" sözleri üzerine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ne gerekiyorsa yapılacak. Eğer davanın geri çekilmesi için benim imzam gerekiyorsa ben imzayı atacağım. Yoksa da hukukçulara gerekli talimatı verdim, gereği yapılacak" karşılığını verdi.

'Bakan Eroğlu söz verdi'

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Demir'in haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun kendisini telefonla aradığını doğrulayan Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"Gole Çeto Parkı ve ziyaret yeri, geçen hafta açılan davadan dolayı gündemdeydi. Dolayısıyla Bakan beyin görüşmesi de bizimle bu çerçevede oldu. Bu parkın yıkılmayacağına dair de daha önceden basına bir demeç vermişti. Ve biz de parkı yıkmak istemiyorlarsa, somut olarak da bu konuda adım atmaları gerektiğini yönündeki taleplerimizi ilettik kendilerine. Bakan bey de 'Bu parkın yıkılmasını istemiyoruz. Hele kutsal mekanlarınız varsa orada, biz de korumak istiyoruz. Dolayısıyla bu konuda mahkemeden ve davadan vazgeçilmek varsa, hatta bu konuda benim imza atmam gerekiyorsa ben bu imzayı atarım ve hukukçularımla hemen görüşeceğim. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda emin olun ve oranın daha da yeşillendirilmesi için size her türlü desteği vereceğiz. Davanın geri çekilmesi için ben her türlü girişimi yapacağım ve davadan vazgeçeceğiz' sözünü tekrarladı. Ben inanıyorum ki bakan bey bu konuda sözünde duracaktır."