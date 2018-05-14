Goldman Sachs'ten Türk Lirası için kırılganlık uyarısı

Türkiye’nin 2018’deki cari açığının 2017’ye göre gerileyerek GSYH’nin yüzde 5’i düzeyinde olacağı değerlendirmesinde bulunan Goldman Sachs, Türk Lirası üzerindeki baskının ise artacağı uyarısında bulundu.

Goldman Sachs analistleri Clemens Grafe, Erik Meyersson ve Murat Unur’un pazartesi günü açıklanan mart ayı cari hesap rakamlarının ardından raporda, Türkiye'de cari açığın, altın ithalatındaki düşüşün daha yüksek petrol fiyatlarının etkisini telafi etmesiyle birlikte, 2018 yılında GSYİH'nin yüzde 5'ine denk geleceği öngörüldü. Ülkede cari açık, 2017 yılında GSYİH'nin yüzde 5.5'ine denk gelmekteydi.

Dış dengenin, büyüme yanlısı politikaların etkisiyle sürdürülebilir seviyenin oldukça üzerinde olmaya devam ettiğini ifade eden Goldman Sachs, odak noktalarının cari açığın fonlanma kaynakları ve kalitesi olduğunu vurguladı.

Cari açığın fonlanmasının kamu borçlanma kağıtları piyasasına sermaye girişine bağlı olduğuna işaret eden Goldman Sachs, piyasadan büyük miktarda çıkışlar görmeye devam etmeleri haline TL'nin kırılgan olmayı sürdüreceğine inandıklarını belirtti.